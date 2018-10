Empresa de meio de pagamentos Stone faz pedido de registro na Nasdaq

A empresa de meios de pagamento Stone fez o pedido de registro para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na bolsa americana de Nasdaq. Semana passada a Arco Educação abriu capital por lá, mediante alta demanda por parte dos investidores.

A oferta inclui uma oferta primária e secundária e será coordenada pelo Itaú BBA, Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e BTG Pactual, conforme consta no prospecto preliminar.

O documento aponta ainda que no primeiro semestre do ano a empresa registrou uma receita de R$ 635,7 milhões, aumento de 92% ante o mesmo intervalo do ano passado.

No início do ano a PagSeguro, que também atua no setor de meios de pagamento, abriu seu capital na NYSE, em uma oferta superior a R$ 7 bilhões.