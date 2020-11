Empresários elegem semileve pela robustez e modernidade

A nova geração da Iveco Daily já é considerada uma das melhores opções entre os veículos semileves, segundo empresários do transporte. A linha, renovada e lançada em março deste ano no mercado brasileiro, chegou com novo visual, mas recebeu outros atributos técnicos que lhe garantiram a fama de ser a mais robusta da categoria. E com isso está ganhando mais popularidade nas garagens.

Gerente da distribuidora de embalagens Castropil, Joselito Rozendo dos Santos trabalha com a Daily desde 2001 e optou pelo modelo devido ao chassi, que é o mais forte da categoria. Outro importante atributo, de acordo com Santos, é a maior disponibilidade do veículo com relação à manutenção.

Atualmente, a empresa possui 25 modelos Daily, entre a 35-150 da nova geração, a Daily City e a Daily 35S14 da geração anterior.

"Tenho diversos tipos de caminhão, de variadas capacidades e de outras marcas. No segmento da Daily, também tenho o concorrente, mas afirmo que a Daily é o veículo de toda a minha frota que menos dá parada para revisão. Só faço manutenções preventivas com trocas de filtros e óleos", diz o gerente da Castropil.

A manutenção, aliás, é um ponto bastante elogiado pelos proprietários: a Daily compartilha algumas peças dos veículos da geração passada. Dessa forma, a manutenção é mais simples, assim como a oferta de peças. Com a popularidade da Daily, peças e componentes do veículo podem ser encontrados em qualquer lugar do País. A novidade é que, para as versões 0 km, as três primeiras revisões são gratuitas.

À prova das cidades

Santos explica que é muito comum no segmento de semileves ocorrerem trincas no chassi por causa do perfil da operação: nas áreas urbanas, sofrem impactos por causa de valetas, lombadas e ruas esburacadas. Pela boa experiência com a Daily, que não apresentou nenhuma avaria, a Castropil optou por manter quase toda a frota de semileves com o modelo da marca italiana. Tanto que a empresa projeta no próximo ano expandir a frota – e a escolha será Iveco Daily.

O gerente salienta que o preço da aquisição e do seguro é adequado, considerando o custo-benefício. "Se comparar com a concorrência, os valores de aquisição e seguro da Daily chegam a ser mais baixos, de 20% e 30%, respectivamente."

Nova geração Daily está rodando o País

A Bahia Sul Transportes atua na operação urbana de mercadorias em praticamente todo o País. O tipo de transporte é carga geral; portanto, os veículos rodam o tempo todo carregados – e pelas mais variadas situações, razões pelas quais a companhia optou por comprar a Daily.

Diretor comercial da Bahia Sul, Darblo Rodrigues explica que essa é a primeira experiência da marca com o veículo da Iveco, e a escolha foi feita porque, por meio de testes, o veículo se mostrou resistente aos impactos. "O chassi é mais reforçado em relação a outras marcas que eu tenho na frota. O feixe de molas da Daily é bem mais robusto frente aos demais modelos."

O executivo acrescenta ainda que os motoristas também elogiaram o fato de a representante italiana ser mais desenvolta no dia a dia da operação. Tem mais força para subir carregada em situações de aclives; portanto, responde mais rapidamente às solicitações do condutor. No quesito conforto, os motoristas se sentem mais confiantes ao dirigir um carro com ampla área envidraçada por dar mais visão de todo o trânsito.

A experiência foi tão positiva que recentemente a empresa renovou a frota, e a escolha foi a Daily. Foram 20 unidades adquiridas, das quais cinco já estão em operação. As demais deverão ser entregues nos próximos dias. A versão eleita foi a 35-150 configurada chassi-cabine (carroceria aberta).

Cores e design atraentes

Rodrigues explica que fez contato com a Iveco para conhecer o veículo por causa do seu novo desenho. Mas a cor azul, que a Iveco está trabalhando comercialmente na linha de semileves, ajudou na decisão de compra, já que é a mesma cor da frota da Bahia Sul.

"Nos outros modelos as fabricantes não têm a opção da cor azul, e a gente tinha que mandar pintar e mudar o documento. Além da vantagem de a Iveco oferecer o veículo na cor que eu quero, o design do veículo me chamou a atenção. Além disso, os carros trazem alguns itens que os meus motoristas estão elogiando muito, como o sistema de saída em rampa e o controle de estabilidade. Eles dizem que se sentem mais seguros com esses itens", diz o empresário, comemorando: “Há uma Daily na frota rodando na região do Mato Grosso que está fazendo 10,5 km/l. Por isso, levou a fama de a mais econômica da frota de semileves da Bahia Sul”.

Robustez de caminhão de 8 t

João Henrique Molina, gerente da RMR Comércio e Transporte de Gás, conta que a sua relação com a Iveco é antiga: a companhia compra Daily há mais de uma década.

"Posso dizer que a Iveco evoluiu bastante. Antes, a empresa também operava com outras marcas, mas, conforme as cidades foram ficando ainda mais complicadas para veículos maiores rodarem, optamos por manter só os modelos chassi-cabine da Iveco na frota", explica Molina.

Na operação da RMR, os veículos rodam intensamente pela Grande São Paulo e, por essa razão, a empresa elegeu a Iveco para o trabalho robusto: “Eles sobem rampas, são menores; portanto, a manobrabilidade em ruas estreitas é melhor”, diz, enaltecendo outro ponto: o design do veículo. “É um veículo bonito. Mas o ganho está no fato de ele ser parrudo. A Daily não perde em nada no dia a dia da operação para outras marcas. Ela suporta bem mais do que outros modelos que atuam na mesma categoria, com a vantagem de a bordo ela ser tão confortável quanto um veículo de passeio. Ela é bastante espaçosa também", diz.

Robustez de caminhão, conforto de um automóvel

Nessas mais de duas décadas de atuação no mercado, a Iveco Daily fez jus à fama devido ao chassi e ao trem de força robustos. Não por acaso, a família, também composta por versões furgão e van, nessa repaginada ganhou cada vez mais presença no mercado. A Daily é equipada com um conjunto de suspensão dianteira e traseira que entrega a mesma dirigibilidade de um automóvel. Porém, por ser produzida na plataforma baseada em chassi-longarina, conta com a robustez de um caminhão.