Enel anuncia investimento de R$ 3,1 bilhões na Eletropaulo até 2021

O grupo italiano Enel anunciou nesta segunda-feira, 3, a adoção de sua marca corporativa global na Eletropaulo, distribuidora que atua no a região metropolitana de São Paulo e que foi adquirida há cerca de seis meses. Em evento que se realiza neste momento, o grupo também informa que vai investir R$ 3,1 bilhões na companhia entre 2019 e 2021.

Segundo o grupo, os investimentos estarão focados principalmente na melhoria contínua da qualidade do serviço por meio da digitalização da rede, com a instalação de equipamentos e sistemas de Telecontrole que permitem o monitoramento e a gestão em tempo real das redes, aumentando sua eficiência e confiabilidade. Os investimentos também serão destinados a expandir a capacidade da rede elétrica e prepará-la para o aumento da demanda de energia na região nos próximos anos.

"Com a mudança de marca de nossa distribuidora em São Paulo, estamos fortalecendo nossa presença estratégica e nosso compromisso com o Brasil e a América do Sul, onde temos contribuído fortemente para a modernização das redes elétricas nas cidades mais importantes", declarou o principal executivo da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, em nota. "Em São Paulo, vamos trabalhar para consolidar a integração da distribuidora ao Grupo Enel, com o objetivo de seguir avançando na melhoria da qualidade do serviço ao adotar as mais avançadas tecnologias de redes de distribuição, além de expandir a oferta de serviços e soluções que podemos oferecer aos nossos clientes", acrescentou.

A Enel informou que um dos desdobramentos da mudança de marca será o novo aplicativo da distribuidora, que vai oferecer mais serviços em comparação com a antiga versão, como a possibilidade de negociação de dívida. Além disso, as lojas da companhia, site, canais digitais, frotas e uniformes receberão a nova marca em linha com a identidade corporativa da Enel.

Executivos da Enel concederão coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, em São Paulo, para comentar os anúncios.