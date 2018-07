Entrada de d?lar na 1? semana do m?s atinge US$ 7 mi O saldo da entrada e sa?da de d?lares no Pa?s na primeira semana de dezembro (dias 1 a 5) ficou positivo em US$ 7 milh?es, informou hoje o Banco Central.No acumulado do ano, at? a ?ltima sexta-feira (dia 5), o fluxo cambial apresenta saldo l?quido positivo de US$ 5,397 bilh?es. Em igual per?odo de dezembro do ano passado, o fluxo cambial estava positivo em US$ 2,66 bilh?es e no acumulado do ano at? a primeira semana de dezembro, o saldo positivo somava US$ 84,717 bilh?es.Exporta??oO cr?dito aos exportadores d? mais um sinal de recupera??o. Dados do BC mostram que a m?dia di?ria na concess?o de Adiantamento de Contrato de C?mbio (ACC) somou US$ 224,43 milh?es na primeira semana de dezembro. O ACC ? o principal instrumento para financiar exportadores.O resultado da semana passada ? 20,78% maior que a m?dia verificada em novembro (US$ 184,16 milh?es) e 38,45% superior ? vista em outubro (US$ 160,67 milh?es). Desde o agravamento da crise em meados de setembro, outubro foi o m?s que apresentou o pior resultado em termos de cr?dito ao com?rcio exterior.Ainda de acordo com os n?meros do BC, apesar da recupera??o, a m?dia di?ria de ACC na primeira semana de dezembro ainda ? 6,87% menor que a vista em setembro (US$ 238,84 milh?es). O resultado, no entanto, ? 2,93% superior ao registrado em agosto (US$ 216,11 milh?es), antes do agravamento da crise.