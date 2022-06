‘Meu maior sonho hoje é abrir a Dentz no Nordeste’, diz presidente da Dentz

A Dentz, uma rede de clínicas odontológicas com 25 unidades e foco no segmento popular, percebeu que o financiamento dos tratamentos em parcelas pelo cartão de crédito eram inviáveis. O meio de pagamento não é uma realidade para todo brasileiro, menos ainda um cartão de crédito com limite. A estratégia, então, foi negociar linhas de crédito para tratamentos com bancos e fintechs, com boletos que podem ser pagos em até 24 vezes. O modelo trouxe resultado e a Dentz, que abriu sua primeira clínica em 2018, já ultrapassou os 60 mil tratamentos.

A empresa fechou 2021 com faturamento de R$ 25 milhões, sendo R$ 18 milhões desse tipo de financiamento, segundo Tiago Carvalho, fundador e presidente da Dentz. E a previsão para 2022 é de faturar R$ 36 milhões. “Meu maior sonho é abrir a Dentz no Nordeste, a primeira deve ser no Ceará.”

Como funciona o financiamento do tratamento?

A taxa de antecipação do cartão, de 18%, era um impeditivo. Fora isso, muita gente não tem cartão de crédito. Lançamos um projeto com bancos e fintechs para o pagamento parcelado no boleto, em até 24 vezes. Hoje, 72% de tudo que fazemos é financiado. Hoje temos nosso cartão próprio também.

Como estão os planos de expansão da empresa?

Em 2019, fechamos o ano com 12 unidades. Em 2020, com a pandemia, começou nosso projeto de financiamento, e investimos em tecnologia, novas formas de marketing e captação de clientes. Fechamos o ano com 14 clínicas. Em 2021, abrimos mais dez e avançamos no interior de São Paulo. Em 2022, vamos abrir mais 26 unidades, sendo 12 no novo modelo “converta sua clínica”, em que o dentista converte a clínica que já tem em uma Dentz. Meu maior sonho hoje é abrir no Nordeste, e a primeira deverá ser no Ceará.

Quantas pessoas já foram atendidas pela Dentz?

Já atendemos, até hoje, 60 mil pessoas. Só neste ano foram 30 mil.