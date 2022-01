Especialistas debatem impacto da variante Ômicron no varejo e no setor de aviação; acompanhe ao vivo

A disseminação acelerada da variante Ômicron da covid-19 já afeta a operação de empresas de diversos setores, com mais força na aviação e varejo.

Para falar dos impactos na economia neste início de ano, o Broadcast Live faz um debate a partir das 16h, nesta quinta-feira, 13, com o professor Claudio Felisoni, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo), e Eduardo Sanovicz, presidente da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas). A mediação é da jornalista do Broadcast Empresas, Talita Nascimento.

A média móvel semanal de casos de covid-19 subiu na quarta-feira, 12, a 52.714, 314% maior do que o registrado há 14 dias e o mais alto desde 1º de julho de 2021, segundo o Consórcio de Imprensa, do qual o Estadão faz parte.

