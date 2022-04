Estapar fecha compra do aplicativo Zul Digital para ampliar serviços para motoristas

A empresa de estacionamentos Estapar fechou a compra do aplicativo Zul Digital para ampliar a oferta de serviços para motoristas nesta sexta-feira, 1º. A plataforma traz para a companhia 2,8 milhões de clientes, o que fará sua base quase dobrar após a aquisição, chegando a 5,8 milhões.

O acordo envolve uma transação com a emissão de 13 milhões de ações da Estapar e um pagamento em dinheiro no valor de até R$ 5 milhões, que está condicionado ao cumprimento de metas de desempenho do negócio nos próximos anos.

A compra da Zul Digital faz parte da digitalização da companhia, marcada pelo lançamento do aplicativo Vaga Inteligente, de 2016. A nova empresa permite que a Estapar trace perfis de usuários com maior precisão para oferecer serviços personalizados e alavancar sua divisão digital. Não só pela base de clientes, o interesse pela compra veio de uma vontade da gestão de ter na equipe mais profissionais especializados em negócios digitais. Hoje, 12,3% das receitas da Estapar são provenientes de canais digitais.

“Com a aquisição, a Estapar está abrindo uma importante avenida de crescimento. Nosso negócio é super importante na mobilidade urbana e teremos uma plataforma digital com recorrência altíssima. Diferentemente de outros ecossistemas que precisam de muita mídia para aquisição de usuários, os clientes da Estapar querem pagar zona azul e estacionamento pelo aplicativo. Isso gera downloads orgânicos. Com mais serviços e facilidades, vamos oferecer conveniência aos clientes de forma personalizada”, afirma André Iasi, CEO da Estapar.

No aplicativo da Zul Digital, lançado em 2017, os usuários podem realizar tarefas como cotar seguros veiculares, comprar cartões virtuais de zona azul, estimar o preço de venda de um veículo, parcelar o pagamento de multas e marcar manutenção para o automóvel. O executivo diz que a empresa ainda irá estudar qual será a estratégia adotada com relação à existência dos aplicativos Vaga Inteligente e Zul Digital, sendo possível manter apenas um deles no futuro.

Com a transação, a Estapar espera consolidar-se como o maior hub de serviços para donos de veículos e motoristas do País, bem como da América Latina.