Etanol segue mais barato que a gasolina em 17 Estados O etanol combust?vel permanece mais barato no tanque dos carros flex fuel em 17 Estados brasileiros, de acordo com dados compilados da Ag?ncia Nacional de Petr?leo (ANP), referentes ? semana terminada na ?ltima sexta-feira (dia 5). A vantagem ? calculada considerando que a pot?ncia energ?tica do motor a ?lcool ? de 70% dos motores a gasolina. O n?mero de Estados em que o etanol permanece mais competitivo ? o mesmo registrado na semana anterior. A gasolina segue vantajosa em 10 Estados brasileiros.Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol ? mais significativa s?o: Mato Grosso, S?o Paulo, Paran?, Esp?rito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. J? a gasolina continua mais vantajosa principalmente no Amap?, Roraima, Par? e Amazonas.Na semana terminada em 05 de dezembro, o pre?o m?dio do etanol caiu em 17 Estados e subiu outros 9 Estados em rela??o ? semana anterior. As maiores quedas foram registradas no Maranh?o (-1,07%), Sergipe (-1,03%) e Paran? (-0,90%). J? as maiores altas foram registradas na Bahia (3,02%), Santa Catarina (0,64%) e Acre (0,38%).