EUA t?m d?ficit comercial de US$ 57,2 bi em outubro O d?ficit comercial aumentou em outubro nos Estados Unidos, pela primeira vez em tr?s meses, refletindo aumento recorde na quantidade de petr?leo importado, o que minimizou a queda nos pre?os da commodity e a desacelera??o nas compras de autom?veis.O d?ficit comercial dos EUA subiu 1,1% para US$ 57,19 bilh?es em outubro, de US$ 56,56 bilh?es em setembro - dado revisado -, segundo o Departamento do Com?rcio. O d?ficit de setembro havia sido calculado anteriormente a US$ 56,47 bilh?es. A ?ltima vez que o d?ficit subiu foi em julho. As exporta??es ca?ram 2,2% em outubro, para US$ 151,73 bilh?es; e as importa??es cederam 1,3%, para US$ 208,92 bilh?es.O ?ndice de pre?os das importa??es dos EUA recuou 6,7% em novembro em compara??o a outubro, na queda mais acentuada desde a primeira publica??o do ?ndice, em dezembro de 1988. Em outubro, o decl?nio no m?s foi de 5,4% Os dados s?o do Departamento do Trabalho norte-americano.Em compara??o ao mesmo per?odo do ano passado, o pre?o das importa??es caiu 4,4%, trazendo a taxa anual para o territ?rio negativo pela primeira vez em dois anos. Os pre?os das importa??es de petr?leo ca?ram 25,8% em novembro ante outubro e tiveram queda de 29% na compara??o com novembro de 2007. Excluindo petr?leo, os pre?os recuaram 1,8% na compara??o mensal e subiram 2,4% na anual. As informa??es s?o da Dow Jones.