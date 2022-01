Expectativa de compra por concorrente movimenta papéis do Carrefour

As ações do Carrefour Brasil lideraram as altas do Ibovespa durante boa parte da manhã desta quinta-feira, 6, com ganho de cerca de 4,44%, após a informação de que a rede de supermercados Auchan estaria desenhando uma nova proposta de aquisição do rival Carrefour, na França. Segundo a Bloomberg, a companhia tem tido conversas com fundos de private equity, como a CVC Capital Partners, sobre uma possível parceria para fazer uma oferta conjunta.

Ainda de acordo com a agência, uma combinação dos negócios com o Carrefour levaria a família fundadora da Auchan, Mulliez, a criar a maior rede de supermercados da França e fortalecer sua posição em meio a desafios propostos pelos rivais alemães de baixo custo. Qualquer negócio precisaria do apoio dos acionistas-âncora do Carrefour, a família Moulin e do empresário do varejo brasileiro Abilio Diniz.

O presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, lembra que, se a história for confirmada, essa seria a entrada da família controladora da Auchan no varejo alimentar brasileiro. Os Mulliez já têm presença no País por meio de outras marcas varejistas como a Decathlon e a Leroy Merlin. No entanto, o movimento no segmento alimentar é relevante, pois a operação brasileira é considerada uma fortaleza no Grupo Carrefour, especialmente por ter na carteira a rede de atacarejos Atacadão, que entrega números robustos de crescimento à matriz.

A gestão da Auchan é considerada bem-sucedida e mais caracterizada por presença dos donos do negócio. Do lado do Carrefour, a condução da companhia é feita de maneira mais pulverizada. (Colaborou Victoria Netto)