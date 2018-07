Exportação de café do Brasil deve cair 4% em 2008, diz Cecafé O Brasil, maior produtor e exportador de café, deverá exportar 27 milhões de sacas de 60 kg neste ano, o que representaria uma queda de 4 por cento ante as mais de 28 milhões de sacas vendidas no exterior em 2007, previu nesta quarta-feira o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). A queda nas exportações ocorreria apesar de um esperado aumento na produção do Brasil na safra 2008/09, disse o diretor geral do Cecafé, Guilherme Braga. Embora o governo brasileiro espere um aumento de quase 30 por cento na safra, no ano de alta no ciclo de produção da cultura, acreditava-se que a produção poderia ser ainda maior, antes de uma seca atingir as lavouras entre julho e outubro do ano passado. "A provável diminuição das vendas externas (em 2008) está relacionada à menor safra e com o comportamento positivo do consumo interno, estimado entre 17 e 18 milhões de sacas", afirmou Braga em um comunicado. A safra 2008/09 vai começar a ser colhida nos próximos meses. O Brasil é o segundo consumidor mundial de café, depois dos Estados Unidos, e o consumo doméstico tem crescido constantemente nos últimos anos, com o setor cafeicultor investindo na melhora da qualidade e também com o aumento da renda da população. 2007 As exportações de café verde do Brasil totalizaram 24,71 milhões de sacas (60 kg) em 2007, leve alta em relação ao volume embarcado em 2006, de 24,39 milhões de sacas, informou o Cecafé. Deste total, as vendas de café arábica foram responsáveis por 23,32 milhões de sacas, 1,2 por cento acima do volume exportado em 2006, enquanto os embarques de robusta contabilizaram 1,39 milhões de sacas, aumento de 2,2 por cento. A entidade informou ainda que as exportações de café verde em dezembro atingiram 2,06 milhões de sacas, uma queda de 16 por cento na comparação com o mesmo mês de 2006. Desse total, 2,01 milhões de sacas foram de arábica, ante 2,36 milhões há um ano. As exportações de robusta caíram 47 por cento em dezembro, para 49.818 sacas ante 94.500 há um ano. A receita das exportações de café em 2007 subiu 17 por cento no ano, para aproximadamente 3,86 bilhões de dólares. (Por Reese Ewing)