Fabricante de caminhões DAF abre banco no Brasil

A montadora de caminhões de origem holandesa DAF está trazendo seu banco no Brasil, com planos de financiar a compra de até um terço dos veículos da marca já no ano que vem.

O banco terá o mesmo nome da holding dona da DAF, Paccar. Segundo João Petry, diretor-geral do Paccar Financial no Brasil, o movimento permitirá que a DAF equalize sua posição ante as principais rivais, que incluem Volkswagen Caminhões e Mercedes-Benz, que já têm unidades de financiamento no País. “Com a retomada gradual da demanda por caminhões no Brasil, estaremos mais bem posicionados para atuar em parte maior da cadeia do setor”, disse Petry.

Com um capital inicial de R$ 100 milhões, a Paccar Financial deve iniciar suas primeiras operações já nesta semana. Pelo menos até o ano que vem, o grupo deve usar apenas recursos próprios na oferta de financiamentos e está pronto para fazer novos aportes.

Com sede em Ponta Grossa (PR), a DAF iniciou a produção e venda locais no País em 2013, com caminhões pesados e financiamentos feitos via bancos comerciais. No ano passado, vendeu 2,3 mil caminhões no Brasil e sua expectativa é chegar a 5 mil caminhões neste ano.

Segundo a montadora, a chegada da Paccar Financial permitirá que o grupo se aproveite de uma retomada recente do setor. No começo do mês, a Fenabrave, associação dos concessionários, informou que os licenciamentos de caminhões somaram 9.197 veículos em maio, alta de quase 61% na comparação anual.O grupo já avalia trazer para o Brasil nos próximos anos seu braço de caminhões leves.