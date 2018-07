Fazenda prop?e al?vio no IR da classe m?dia O governo pretende criar novas al?quotas do Imposto de Renda da Pessoa F?sica (IRPF), todas abaixo do teto atual, que ? de 27,5%, para dar um al?vio ? classe m?dia e liberar dinheiro para o consumo. Essa medida, que faz parte do arsenal anticrise do governo, estava em discuss?o ontem ? tarde no Minist?rio da Fazenda para ser submetida ao presidente Luiz In?cio Lula da Silva. A reforma da tabela do IRPF era, segundo se discutia ontem, a pe?a principal do minipacote de bondades que poder? ser divulgado ainda hoje.Al?m do al?vio aos assalariados, estava sobre a mesa o corte do Imposto sobre Opera??es Financeiras (IOF) para pessoas f?sicas e jur?dicas - uma forma de reduzir o custo do cr?dito, t?o criticado por governo e empres?rios.A ind?stria tamb?m pode ser beneficiada com redu??es pontuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As montadoras s?o fortes candidatas a esse benef?cio. Os t?cnicos haviam descartado outras propostas ventiladas, como a desonera??o da folha e a dispensa tempor?ria de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi?o (FGTS).A grande dificuldade, ontem, era acomodar as medidas na previs?o de arrecada??o de 2009. Existia um limite para as bondades, que era algo em torno de R$ 15 bilh?es. Para n?o ultrapassar esse valor m?ximo, medidas entravam e sa?am do pacote a cada minuto. ?Est? o maior quebra-pau?, descreveu um auxiliar do ministro da Fazenda, Guido Mantega.Um dos poucos pontos de concord?ncia era a reforma da tabela do IRPF. N?o se sabia, por?m, qual seria a intensidade do al?vio tribut?rio. O mais prov?vel ? que o governo mantenha a corre??o das faixas atuais do imposto nos 4,5% j? previstos em lei e, como novidade, institua duas novas al?quotas, de 10% e 25%, que se juntariam ?s atuais, de 15% e 27,5%. Se for aprovado, o minipacote de bondades dever? ser apresentado hoje, durante reuni?o de Lula com empres?rios. Em seguida, as medidas ser?o divulgadas. As informa??es s?o do jornal O Estado de S. Paulo.