Fecom?rcio-RJ: cesta b?sica no RJ sobe para R$ 341,43 O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro subiu 0,83% na primeira semana de janeiro, em compara??o com alta de 0,74% apurada na quarta semana de dezembro do ano passado. A informa??o foi anunciada pela Federa??o do Com?rcio do Estado do Rio de Janeiro (Fecom?rcio-RJ), que anunciou hoje pesquisa sobre o tema. Da quarta semana de dezembro para a primeira semana desse m?s, o custo da cesta passou de R$ 338,62 para R$ 341,43. Ao analisar o custo da cesta por faixas de renda, a Fecom?rcio-RJ informou que a alta no valor da cesta foi sentida tanto por fam?lias que recebem at? oito sal?rios m?nimos, ou cerca de R$ 3 mil, (alta de 0,91%), quanto por fam?lias com renda acima dessa faixa (alta de 0,77%). Na an?lise dos produtos, a Fecom?rcio-RJ informou que, na primeira semana do m?s, o tomate foi o produto que ficou mais caro, com alta de 6,79%, seguido por eleva??es de pre?os em feij?o (5,90%) e cebola (4,77%). Em contrapartida, os produtos que registraram as quedas de pre?o mais expressivas foram os de queijo prato (-2,26%), carne seca (-1,03%) e carne bovina de segunda (-0,95%). Na an?lise mensal, entre a primeira semana de dezembro e a primeira deste m?s, o custo da cesta de compras subiu 2,31%. No per?odo acumulado dos ?ltimos 12 meses at? a primeira semana de janeiro, houve aumento de 13,59% no custo da cesta b?sica. A Fecom?rcio-RJ esclarece que a pesquisa Cesta de Compras reflete as varia??es de pre?os de 39 itens consumidos por fam?lias de dez diferentes faixas de renda.