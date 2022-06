Fisia anuncia a abertura de 5 novas lojas da Nike no País

Uma das divisões que mais interessam aos investidores no portfólio do Grupo SBF, a Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, anunciou que vai abrir cinco novas lojas da marca no Brasil. Segundo Karsten Koehler, diretor-geral da Fisia, o plano é chegar ao final do ano com 35 unidades – a empresa fechou 2021 com 22.

Além de apostar em lojas próprias da Nike, a estratégia da SBF – dona também da rede Centauro – é fazer a Fisia crescer dentro do segmento feminino, nicho onde tem penetração menor. Para isso, deve aumentar a presença em marketplaces especializados. Koehler diz que em algumas semanas a marca estará presente na plataforma da Amaro, por exemplo.

Expansão

Além de Centauro e Fisia, o Grupo SBF investe, em sua divisão de venture capital, em quatro empresas fora do setor de varejo, e outros negócios devem entrar no alvo nos próximos anos. “Se a gente chegar a 2030 sendo 6 empresas, algo deu errado”, afirmou o CEO da companhia, Pedro Zemel.

O executivo destaca que esse segmento deve somar R$ 100 milhões em faturamento no ano de 2022. Sobre Fisia e Centauro, carros-chefe do portfólio do grupo, Zemel afirma que a meta é dobrar a receita e quadruplicar o lucro em quatro anos.