Laboratório Fleury anuncia fusão com outro gigante do setor, o mineiro Hermes Pardini

Os laboratórios Fleury e Hermes Pardini anunciaram nesta quinta-feira, 30, um acordo para combinação de negócios entre as duas empresas. Com a operação, a companhia combinada deve gerar um incremento de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) anual combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões. As ações do Fleury disparavam mais de 10% nesta manhã.

As etapas da combinação se darão pela incorporação da totalidade das ações do Hermes Pardini pelo Fleury. As companhias se comprometeram a não vender ou adquirir ações até que sejam realizadas as assembleias gerais que deliberarão sobre a operação, que devem ser convocadas em até 30 dias.

O protocolo assinado prevê uma multa compensatória no valor de R$ 250 milhões para Fleury ou Hermes Pardini, caso a operação não seja aprovada em alguma das assembleias gerais. A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

De acordo com o fato relevante, os laboratórios acreditam que a combinação das duas operações representa uma oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em ganhos significativos aos acionistas por meio de aumento de competitividade das companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica.

O Fleury foi sendo assessorado pelo Citigroup e pela BMA Advogados. O Hermes Pardini está sendo assessorado pelo Madrona Advogados e seus acionistas controladores pelo Ochman Advogados e Tavernard Advogados.