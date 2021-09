Ford anuncia investimento de US$ 7 bilhões em veículos elétricos, o maior aporte de sua história

WASHINGTON - A Ford anunciou nesta terça-feira, 28, o maior investimento de sua história, US$ 7 bilhões, para construir, junto com a SK Innovation, dois complexos para a fabricação de veículos elétricos e baterias nos estados do Tennessee e do Kentucky, nos Estados Unidos. Ao todo, ambas as empresas destinarão US$ 11,4 bilhões no projeto.

A Ford informou ainda que investirá um total de US$ 30 bilhões na eletrificação de seus produtos até 2025. A empresa prevê que, até 2030, entre 40% e 50% dos veículos produzidos no mundo serão totalmente elétricos.

A montadora e a sul-coreana SK Innovation construirão duas novas instalações: Blue Oval City, no Tennessee, e BlueOvalSK Battery Park, no Kentucky. A primeira unidade produzirá veículos elétricos e baterias, enquanto a segunda será exclusivamente para a fabricação de baterias. O investimento, que criará 11 mil empregos diretos no Tennessee e no Kentucky, representa o maior investimento único em tecnologia de veículos elétricos já anunciado nos EUA.

O presidente executivo da Ford, Bill Ford, disse nesta terça-feira, ao anunciar o investimento em evento no Tennessee, que a criação da Blue Oval City abre a porta "para um futuro mais brilhante" para o país e para o planeta.

Bill Ford, tataraneto do fundador da empresa, afirmou que assim como a Ford liderou a revolução industrial, ajudou a criar a classe média e contribuiu para "a democracia a vencer nas duas guerras mundiais", agora liderará a transformação industrial para combater a crise climática. "Este é o momento em que a nossa liderança é importante. O mundo está a mudar de forma profunda", acrescentou ele.

O presidente executivo da Ford, Jim Farley, disse que a BlueOval marcará "o início de uma nova era dourada" do automóvel. O investimento de US$ 5,6 bilhões no Tennessee criará a Blue Oval City, uma instalação de 14,5 quilômetros quadrados que empregará 6 mil pessoas para produzir caminhonetes elétricas da série F da Ford e baterias.

De acordo com a Ford, a instalação será uma das maiores de produção de automóveis da história dos EUA e funcionará como um "sistema verticalmente integrado", incorporando uma base de fornecedores, o que reduzirá os custos e minimizará o impacto ambiental.

A fábrica de montagem de veículos da instalação utilizará tecnologias sempre baseadas na nuvem, "que levarão a enormes melhorias na qualidade e na produtividade", argumentou a empresa.

No Kentucky, Ford e SK Innovation investirão US$ 5,8 bilhões no BlueOvalSK Battery Park, um complexo de produção de baterias que empregará 5 mil pessoas. A instalação, que será composta por duas fábricas, começará a produção em 2025 e fornecerá as baterias necessárias para os novos modelos elétricos da empresa. Bill Ford ressaltou que as novas instalações de produção serão neutras em termos de emissões e não gerarão resíduos.