Ford reverte prejuízo e lucra US$ 12,3 bilhões no 4º trimestre de 2021, mas ações caem em NY

A montadora americana Ford anunciou nesta quinta-feira, 3, que teve lucro líquido de US$ 12,3 bilhões no quarto trimestre de 2021, o que reverteu prejuízo de US$ 2,8 bilhões em igual intervalo do ano anterior. O lucro por ação diluído ficou em US$ 3,03 (de prejuízo de US$ 0,70 anteriormente), ante expectativa de US$ 0,45 dos analistas consultados pelo FactSet.

A receita da empresa ficou em US$ 37,7 bilhões no quarto trimestre de 2021, avanço de 5% na comparação anual. O lucro antes de juros e impostos ficou em US$ 2 bilhões, alta de 0,3% na comparação com igual período do ano anterior.

Em seu comunicado, a empresa diz que conseguiu resultados "sólidos" no quarto trimestre e no ano passado como um todo, "apesar de persistentes problemas na cadeia de produção". Após o balanço, a ação da empresa recuava 4,63% em Nova York, às 18h25 (de Brasília).

“O desempenho financeiro é obviamente crítico”, disse o CEO da Ford, Jim Farley, em comunicado. “Também estamos orgulhosos de que os clientes estejam vendo como a Ford está tornando o veículo elétrico convencional e já encomendaram ou reservaram mais de 275.000 SUVs Mustang Mach-E totalmente elétricos, picapes F-150 Lightning e veículos comerciais E-Transit – e estamos superando as restrições para entregar cada um deles o mais rápido que pudermos.” O executivo estima que 40% dos veículos vendidos da empresa sejam elétricos até o ano de 2030.

Elétricos

No fim de dezembro do ano passado, a Ford anunciou o maior investimento de sua história, US$ 7 bilhões, para construir dois complexos para a fabricação de veículos elétricos e baterias nos estados do Tennessee e do Kentucky, nos Estados Unidos. A iniciativa será junto com a empresa SK Innovation. No total, serão investidos US$ 11,4 bilhões no projeto pelas duas companhias. A montadora também anunciou um investimento de US$ 30 bilhões na eletrificação de seus produtos até 2025.