Ford vai vender a fábrica de Taubaté para a mesma construtora que comprou a unidade de São Bernardo

A Ford anunciou nesta quarta-feira, 18, a assinatura de um compromisso de compra e venda da fábrica de Taubaté (SP), com a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário. O grupo é o mesmo que adquiriu as instalações da planta de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e está construindo no local um grande centro logístico.

Segundo a empresa, a partir de agora começa o processo de "diligência conjunta". A Ford informa ainda que, a concretização do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O processo deverá ser concluído no prazo de 60 a 90 dias.

Na nota divulgada nesta manhã, a Ford não cita valores e nem o que a construtora pretende fazer na área onde eram produzidos motores.

A fábrica de automóveis do grupo de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, fechada em 2011, também foi vendida pra a construtora em 2020, por R$ 550 milhões. No ano seguinte, a empresa iniciou a construção a construção do centro logístico -somando investimento de R$ 1,2 bilhão.

Agora importadora de veículos da marca, a Ford também tem à venda as instalações da fábrica de Camaçari (BA), onde eram produzidos automóveis, e a da Troller, em Horizonte (CE), que fazia jipes com essa marca. O fechamento das três unidades - Taubaté, Bahia e Ceará foi anunciado em janeiro do ano passado.