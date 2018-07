Ford venderá utilitário Edge no Brasil ainda em 2008 A Ford anunciou na segunda-feira que iniciará a venda de utilitário esportivo Edge no Brasil ainda este ano. A empresa vendeu 130.125 unidades do modelo em 2007, o primeiro ano cheio de vendas do veículo nos Estados Unidos. A América do Sul é um dos mercados de maior crescimento para a Ford e suas vendas cresceram 18 por cento nessa região no ano passado, sendo que no Brasil o crescimento foi de 20,7 por cento. "A Ford está avançando na América do Sul e nosso plano é usar a força de nossos produtos globais para fortalecer a introdução de produtos que as pessoas realmente queiram e dêem valor em todo o mundo", disse o presidente da Ford na América do Norte, Mark Fields, em comunicado. (Por James B. Kelleher)