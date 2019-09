Forever 21 planeja entrar com pedido de falência, dizem fontes

A varejista Forever 21 planeja declarar falência ainda neste domingo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O setor tem sido afetado pelo crescimento lento de vendas, concorrência do e-commerce e mudanças de hábitos de consumo. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da reportagem.

A Forever 21 se expandiu abrindo grandes lojas em um momento em que os consumidores, especialmente os mais jovens, estavam indo para compras online. A empresa, de capital fechado, enfrenta uma crise de caixa e busca um novo empréstimo há meses, de acordo com pessoas a par do assunto. A rede planeja fechar algumas de suas mais de 700 lojas neste processo de falência, disse uma das fontes.

As dificuldades pelas quais a Forever 21 passa não são exclusivas no setor. No primeiro semestre, de acordo com a consultoria BDO USA, 7 mil lojas físicas fecharam nos EUA. O número é maior do que o registrado em 2018 inteiro.

"Os ventos contrários ao varejo estão ganhando força", disse Robert Feinstein, advogado de falências que representa credores nas principais falências do varejo, incluindo Payless ShoeSource e Gymboree Group, que entraram com pedido este ano./Dow Jones Newswires.