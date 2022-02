Fortbras, empresa de autopeças do fundo Advent, adquire rival para entrar em Goiás e Tocantins

Para consolidar um mercado extremamente pulverizado no Brasil, a Fortbras acaba de anunciar sua 5ª aquisição desde a chegada em 2016 do fundo de private equity (que compra participação em empresas) Advent. Dessa vez, comprou a goiana Jaicar Autopeças. O passo garantirá à empresa a entrada em dois novos Estados, Goiás e Tocantins, e atingir uma rede nacional com 180 lojas. O valor da transação não foi revelado, mas a Fortbras já desembolsou R$ 1,3 bilhão em aquisições desde o investimento do fundo norte-americano.

“Temos escala para fazer mais do que uma aquisição por ano, como temos feito”, comenta o sócio do Advent, Wilson Rosa. O executivo frisa que o olhar do fundo está em marcas regionais fortes e que a estratégia de consolidação seguirá vigente, mas também apoiado na inauguração de novas unidades das marcas que já estão sob o guarda-chuva da Fortbras. Apenas no ano passado, por exemplo, foram 24 aberturas.

O racional por trás do negócio está na consolidação de um mercado que movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano no Brasil e que deve crescer entre 6% e 7% até 2023, segundo pesquisa da McKinsey a pedido do Sindipeças, entidade que representa o setor. Conforme o levantamento, o crescimento desse mercado está sustentado basicamente no envelhecimento da frota do País, o que vai exigir mais serviços de manutenção.

A Fortbras, uma das maiores do mercado de reposição de autopeças, possui apenas uma participação de mercado de 0,5% do setor, considerando o número de lojas. Se a métrica for vendas, a Fortbras tem uma fatia de 2% do setor, fatia que sobe agora para 2,3% com a chegada da Jaicar.

“O mercado de reposição é muito resiliente. Esse mercado não lida com a venda de carro novo, mas com uma frota rodante que cresce muito”, explica Rosa. Os clientes da empresa são basicamente oficinas mecânicas, que no geral passam a receber veículos que precisam de manutenção após o fim do período de garantia dado pela montadora, dois a três anos após a compra do carro.

Histórico

Fundada em 1992 no interior do Rio Grande do Sul, a Fortbras faturou R$ 2,1 bilhões em 2021. Em 2016, antes da entrada do Advent, a empresa estava em 11 Estados, com 18 lojas, com um faturamento de R$ 450 milhões. Ainda não há, segundo o diretor da Advent, planos de entrar na cidade de São Paulo.

A Jaicar também foi fundada em 19i9 e possui 11 lojas, dez em Goiás e uma em Tocantins. Sua receita bruta no ano passado chegou em R$ 150 milhões, aumento de 37,6% em um ano. A companhia possui um centro de distribuição em Goiânia.