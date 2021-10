‘Franguinho da Sadia’ vai estrelar campanha em comemoração aos 50 anos do mascote

Em comemoração aos 50 anos de vida do Lek Trek, a Sadia vai repaginar o seu mascote. Com seu capacete e óculos de corrida, o “Franguinho da Sadia” vai estrelar uma série de campanhas que contam a história de meio século do personagem símbolo da marca de alimentos.

Em 1971, a produtora de alimentos frigoríficos de Santa Catarina lançou a primeira versão do mascote inspirado nos pilotos do automobilismo. Quase quinze anos depois, em 1985, um concurso cultural deu nome ao personagem, fazendo referência a personalidade “traquina e veloz” do franguinho que corria em volta da cozinha auxiliando no preparo dos alimentos. “O Lek Trek é um legado da marca Sadia e um motivo de orgulho para a nossa história, visto que ele se tornou um ícone da publicidade nacional", afirma a gerente executiva da Sadia, Gisele Toledo.

Durante o mês de outubro o personagem também ganhará uma exposição temática no Memorial Attílio Fontana, em Concórdia, cidade de fundação da marca de produtos frigoríficos, mostrando a evolução do franguinho até sua mudança em 2021.