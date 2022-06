Fujitsu lança sistema de ar-condicionado com impacto até 75% menor para o aquecimento global

Uma das maiores fornecedoras de sistemas split de ar-condicionado no País, a Fujitsu General do Brasil traz ao mercado nacional novos modelos do produto que atendem não apenas aos clientes mais exigentes, mas também àqueles preocupados com o meio ambiente.

Com sistema de climatização por meio do fluido refrigerante R-32, os novos modelos possuem impacto ambiental até 75% menor em relação aos riscos para o aquecimento global. Os lançamentos também apresentam redução de ruídos e uma elevada economia de energia devido à menor exigência de uso da eletricidade quando comparados com os outros tipos de ar-condicionado disponíveis no mercado.

Fundada em 1936, na cidade de Kawasaki, no Japão, a Fujitsu General faz parte do Grupo Fujitsu, uma das maiores organizações mundiais de engenharia eletrônica. Atualmente, a marca tem presença global em todos os continentes, e Austrália, Nova Zelândia, China, Singapura, Taiwan, Tailândia, Índia, Alemanha, Inglaterra, Itália, Emirados Árabes, Estados Unidos e Brasil contam com filiais. A companhia também é pioneira na produção de ar-condicionado com tecnologia inverter e tornou-se conhecida pela sua qualidade e alta confiabilidade, tendo sido reconhecida como Top of Mind em três anos diferentes: 2015, 2016 e 2019.

De acordo com Akihide Sayama, presidente da companhia no Brasil, os novos lançamentos estão alinhados ao propósito do grupo de neutralizar a emissão de gases do efeito estufa até o ano de 2025. “O Grupo Fujitsu General reconhece que a proteção ambiental global é uma questão de importância vital e já vem atuando com ações sustentáveis, como na redução das emissões de gases de efeito estufa e na conversão da eletricidade usada em suas atividades comerciais para energia 100% renovável”, destaca.

Ainda nesse sentido, a Fujitsu General do Brasil fechou recentemente uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) para viabilizar a coleta e a destinação adequadas dos condicionadores de ar e de suas partes, peças, componentes eletrônicos e embalagens.

Tipos e diferenças entre modelos de ar-condicionado

Com design arrojado, a Fujitsu General oferece uma ampla linha de equipamentos desenvolvidos para atender tanto ambientes residenciais quanto corporativos. No sistema split, a climatização é dividida em dois módulos: unidade interna (chamada de evaporadora) e externa (chamada de condensadora). Nessa linha, os condicionadores de ar possuem diferentes capacidades nos modelos high wall, cassete e também para piso e teto, sendo que cada um se diferencia em seu tipo de instalação e de acordo com as necessidades do ambiente.

Já no sistema multisplit, o diferencial é a possibilidade de climatizar até oito ambientes com apenas uma única unidade externa e diferentes unidades internas, tornando-o ideal para ambientes corporativos. Todos os produtos, tanto splits quanto multisplit, possuem a tecnologia inverter, na qual os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter o aquecimento ou resfriamento do ambiente, com pouca oscilação.

Além disso, o sistema suporta temperaturas extremas e sua operação é estável, sem picos de energia. Sendo assim, a temperatura desejada é alcançada com mais rapidez do que nos aparelhos com sistemas convencionais. Para fazer uma escolha certeira, a empresa recomenda aos consumidores buscar revendas autorizadas em suas regiões, o que permitirá uma instalação profissional e adequada ao cálculo de capacidade de cada ambiente. Para saber mais, acesse www.fujitsu-general.com/br.