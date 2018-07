Fundo do Kuwait interessado em Merrill e Citigroup, diz jornal A Autoridade de Investimento do Kuwait (KIA), que administra mais de 200 bilh?es de d?lares, n?o tinha posi??o oficial sobre uma reportagem de um jornal dos Estados Unidos afirmando ela que pode comprar participa??o no Merrill Lynch e Citigroup, dois bancos norte-americanos atingidos pela crise de cr?dito. A assessoria da KIA tentou entrar em contacto o diretor-gerente Bader al-Sa'ad, mas n?o foi poss?vel encontr?-lo. Em artigo publicado no domingo citando fontes pr?ximas ? quest?o, o Financial Times afirma que o Merrill Lynch est? em busca de cerca de 4 bilh?es de d?lares num segundo levantamento de capital, e que a KIA deve entrar como investidor de peso na negocia??o. O acordo deve ser anunciado durante a semana, segundo o peri?dico, acrescentando que outros investidores poderiam vir da Europa. O jornal tamb?m afirmou, no s?bado, que o Citigroup, maior banco dos Estados Unidos em ativos, estaria finalizando um segundo levantamento de capital atrav?s de investidores chineses, kuwaitianos e outros, no valor de 14 bilh?es de d?lares. A Autoridade de Investimento do Kuwait, que administra as receitas excedentes dos quatro maiores exportadores de petr?leo do Oriente M?dio, tinha pelo menos 213 bilh?es de d?lares em ativos no fim de mar?o do ano passado, segundo dados oficiais.