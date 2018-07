Fus?o Reuters-Thomson deve ser finalizada no 2o tri O Reuters Group e a Thomson Corp esperam que a proposta de aquisi??o feita pela Thomson ao grupo brit?nico receba libera??o no segundo trimestre de 2008, disseram as empresas. As duas companhias afirmaram que o Departamento de Justi?a dos Estados Unidos, que iria dar seu parecer sobre o acordo de 16,1 bilh?es de d?lares na ter?a-feira, agora ir? apresentar sua decis?o na mesma ?poca do parecer da Comiss?o Europ?ia. A Comiss?o deve se pronunciar sobre o caso no dia 10 de mar?o, e a aprova??o dos acionistas sair? entre 4 e 6 semanas a partir de ent?o. "A Thomson e a Reuters est?o em produtivas discuss?es com o Departamento de Justi?a dos Estados Unidos e a Comiss?o Europ?ia", afirmaram as empresas, acrescentando que "acreditam fortemente que a aquisi??o deve ser autorizada conforme agendado" "Enquanto os processos regulat?rios seguem, os esfor?os no plano de integra??o associados ? aquisi??o est?o em curso", afirmaram as duas companhias em comunicado nesta segunda-feira. As a??es da Reuters perdiam 1,9 por cento depois que o ABS AMRO reduziu sua recomenda??o e seu pre?o-alvo para a empresa. (Reportagem de Kate Holton)