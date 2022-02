Gafisa, de Nelson Tanure, confirma conversa com BRMalls, de shoppings

A construtora Gafisa, controlada pelo empresário Nelson Tanure, admitiu que mantém conversas com a empresa de shoppings BRMalls em busca de oportunidades de ampliação dos negócios, conforme revelou reportagem do Estadão/Broadcast na segunda-feira.

“(A Gafisa) mantém conversas com diversos agentes do mercado no intuito de identificar oportunidades, que incluem a BRMalls, assim como outras empresas do segmento, buscando inclusive desenvolver sua unidade de negócios de propriedades, não havendo quaisquer documentos até o momento celebrados”, disse a construtora, em nota.

Sob comando de Tanure, a Gafisa montou, em 2020, um braço de investimentos em propriedades comerciais para complementar a atuação da empresa, tradicional no ramo de empreendimentos residenciais. Já comprou os shoppings Jardim Guadalupe e Fashion Mall, ambos no Rio.

A avaliação de Tanure é de que o negócio de construção e comercialização de apartamentos passa por muitos altos e baixos, o que torna os resultados da Gafisa muito instáveis – ainda mais agora com o ciclo de alta dos juros no País, que tende a esfriar as vendas de imóveis. Os shoppings, por sua vez, geram um faturamento mais estável proveniente dos aluguéis cobrados mensalmente dos lojistas.

Na Gafisa, o braço de propriedades comerciais é tocado pelo executivo Guilherme Pesenti, que esteve com Tanure na PetroRio e também integra o conselho da Copel, que também recebeu investimento do empresário.