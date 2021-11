Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho viram ‘narradores de ofertas’ do Santander

Conhecidos pela parceria na apresentação de grandes eventos esportivos, Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho vão dar um “tempinho” nas partidas de futebol para se transformar nos "narradores de ofertas de fim de ano" do Santander. Durante o mês de novembro, a dupla de comentaristas ficará responsável por estrelar a nova campanha publicitária do banco na televisão e nas redes sociais.

Além de descontos e renegociações de dívidas para correntistas, a expectativa da instituição financeira é promover com os narradores ofertas que possibilitem aos clientes retomar o consumo de serviços que acabaram sendo deixados de lado durante nos últimos meses, devido às restrições de movimentação.

“Vai ter desconto em aplicativo de carro por aluguel, show, restaurante e teatro. A ideia é impulsionar as pessoas a vivenciar, com responsabilidade, esses prazeres e essas experiências que nós acabamos suspendendo na pandemia”, conta o diretor de marketing do Santander, Igor Puga, que promete “promoções bastante agressivas” para a nova campanha.

Ao todo serão oito filmes publicitários diferentes com Galvão e Arnaldo misturando os bordões clássicos do mundo esportivo com as narrações de benefícios para os correntistas. Além das chamadas no “horário nobre da TV”, que começaram a ser exibidas neste domingo, o banco vai apostar em ações especiais para as redes sociais com vídeos exclusivos no Tiktok dos apresentadores.