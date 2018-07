General Eletric tem lucro de US$6,7 bi no 4o trimestre A General Electric reportou nesta sexta-feira um lucro em linha com as expectativas do mercado, devido à forte demanda por equipamentos pesados como motores à jato e turbinas elétricas. O conglomerado, que também possui negócios financeiros e mídia, anunciou lucro de 6,7 bilhões de dólares para o quarto trimestre, ou 0,66 dólar por ação, ante 6,44 bilhões de dólares ou 0,62 dólar por ação no mesmo período do ano anterior. "Nosso desempenho recorde num ambiente tão difícil valida a força de nossa estratégia e talento de nossa equipe", afirmou o presidente-executivo e presidente do conselho da empresa, Jeff Immelt, em um comunicado. A receita subiu 17,7 por cento, para 48,59 bilhões de dólares ante mesmo período do ano anterior. A expectativa dos analistas era de 47,25 bilhões de dólares. O forte crescimento de 26 por cento nos lucros veio do setor de infraestrutura da GE, enquanto que a área de saúde amargou uma queda de 4 por cento no trimestre. O crescimento na segunda maior empresa dos Estados Unidos por capitalização de mercado, atrás da Exxon Mobil, foi conduzido por contínuos investimentos em equipamentos de infraestrutura para exportação, particularmente em economias emergentes como China, Índia e Oriente Médio. Sua unidade de mídia NBC Universal, que vem tendo anos ruins, também apresentou crescimento. As ações da empresa fecharam 2007 praticamente estáveis. Contudo, acumulam queda de mais de 10 por cento este ano. Para o primeiro trimestre de 2008, a empresa espera reportar lucro por ação entre 0,50 e 0,53 dólar, contra 0,51 dólar previsto pela Reuters. Para o ano, a empresa confirmou sua previsão de pelo menos 2,42 dólares por ação. A previsão da Reuters era de 2,43 dólares por ação.