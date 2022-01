Gerdau anuncia investimento de R$ 200 milhões na usina Riograndense para modernizar produção de aço

A siderúrgica Gerdau investirá R$ 200 milhões em sua unidade Riograndense, em Sapucaia do Sul (RS), para modernização e reforma de sua aciaria, unidade que transforma ferro em diferentes tipos de aço. Cerca de 400 novos postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados durante a execução da obra.

Com 1.200 colaboradores, a unidade Riograndense possui capacidade anual de produção de aço bruto de 450 mil toneladas e de 495 mil toneladas de produtos acabados, incluindo vergalhão, fio-máquina, barras, trefilados e pregos.

As atividades na aciaria da unidade Riograndense serão interrompidas em fevereiro, com retorno previsto para o início de 2023, após a conclusão dos investimentos e reformas previstas. O atendimento ao mercado permanecerá inalterado, uma vez que as operações de laminação da unidade serão abastecidas por produtos semiacabados fabricados em outras plantas da Gerdau localizadas no Brasil.

No terceiro trimestre de 2021, a siderúrgica teve lucro de R$ 5,5 bilhões. O número representa alta de 610% em relação aos R$ 785,5 milhões registrados no mesmo período de 2020. A receita da companhia subiu 74,4% e atingiu R$ 21,32 bilhões.