Gestora de Warren Buffett faz novo aporte no Nubank e leva US$ 260 milhões em ações

A Berkshire Hathaway, gestora do megainvestidor Warren Buffett, fez nova aposta no Nubank e comprou o equivalente a US$ 260 milhões em ações do banco digital, segundo fontes. O valor exato ainda estava sendo definido na noite de quarta-feira, 8.

A oferta foi precificada na noite de quarta, com a ação valendo US$ 9 e a demanda pelos papéis superando US$ 9 bilhões, dos quais a grande maioria veio de investidores internacionais. As ordens de fundos brasileiros foram poucas, não chegando a dez, como antecipou o Estadão/Broadcast.

O Nubank inicia suas negociações na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira, a B3, valendo US$ 41,5 bilhões logo de partida - ou R$ 233 bilhões, considerada a taxa de câmbio a R$ 5,60. Além disso, a instituição conseguiu fazer o terceiro maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do ano nos EUA, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa Didi.

Em junho, a gestora de Buffett já havia feito um aporte de US$ 500 milhões no Nubank. A chancela do megainvestidor de Wall Street foi um dos fatores que ajudaram a trazer mais investidores para a operação, ressaltam as fontes.

Inicialmente, a expectativa era de que Buffett fosse participar do grupo de fundos que ancoraram a operação, ficando com US$ 1,3 bilhão dos papéis. Entre os nomes das gestoras, estão a Sequoia Capital, primeira a aportar recursos no Nubank, ainda como capital semente, em 2013, fundos do JPMorgan, o japonês Softbank e as americanas TCV, Sands Capital e Baillie Gifford.