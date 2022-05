GetNet anuncia intenção de cancelar registro de capital aberto na B3 e Nasdaq

A acionista controladora direta da GetNet e subsidiária do Santander, PagoNxt, anunciou nesta sexta-feira, 20, a intenção de realizar uma oferta pública de cancelamento de registro no Brasil e uma de deslistagem na bolsa americana Nasdaq. O motivo não foi especificado pela companhia no documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O preço a ser ofertado será de R$ 2,36 por ação ordinária (GETT3), R$ 2,36 por ações preferenciais (GETT4) e R$ 4,72 por Unit, pacote de ações ordinárias e preferenciais. Os valores podem ser ajustados por potenciais dividendos, juros sobre capital próprio e/ou bonificações que possam ser pagos e/ou desdobramentos, grupamentos e conversões. O valor pago pelas ADSs, ações depositárias americanas, será o equivalente em dólares ao preço de duas Units.

De acordo com a taxa de câmbio do dólar norte-americano para o real brasileiro nesta quinta-feira, de R$ 4,93, o preço equivalente seria de US$ 1,91. A empresa destaca que o preço a ser ofertado é o mesmo que o resultante do leilão de abertura para o início da negociação dos valores mobiliários da GetNet, em 18 de outubro de 2021. A Getnet foi listada em bolsa com um valor de mercado próximo a R$ 7,3 bilhões.

A companhia informa ainda que será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir o cancelamento de registro de companhia aberta. Além disso, irá convocar nos próximos dias, uma reunião do conselho de administração para deliberar sobre a escolha da instituição responsável por elaborar o laudo de avaliação.