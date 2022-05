Gol e Avianca criam holding que controlará empresas e terá fatias na Sky Airline e na Viva

As companhias aéreas Gol, do Brasil, e Avianca, da Colômbia, anunciaram nesta quarta-feira, 11, que vão criar uma nova empresa, o Grupo Abra, que terá sede no Reino Unido. Além das duas companhias, o novo grupo também terá participação nas empresas Viva, da Colômbia, e Sky Airline.

De acordo com comunicado enviado ao mercado, "Avianca e Gol serão a base de uma malha pan-latinoamericana de companhias aéreas com o objetivo de ter o menor custo unitário em seus respectivos mercados, os programas de fidelidade líderes em suas regiões e outros negócios sinérgicos". O novo grupo terá capital fechado e investidores se comprometeram a injetar até US$ 350 milhões em ações.

Segundo apurou o Estadão, ainda não há uma definição se a Gol permanecerá listada na B3. De acordo com fontes envolvidas na negociação, a família Constantino, controladora da empresa brasileira, terá uma participação maior no novo grupo.

A conclusão da transação é esperada para ocorrer no segundo semestre deste ano e está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios.

Mesmo com a fusão, as marcas Avianca e Gol continuarão existindo separadamente. "O Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas operacionais reduzam ainda mais os custos, obtenham maiores economias de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves de última geração, e expandam suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade", diz o comunicado.

Ainda de acordo com o comunicado, "o Grupo Abra será co-controlado pelos principais acionistas da Avianca e pelo acionista controlador da Gol e liderado por executivos com larga experiência em transporte aéreo e em atuação regional, longa trajetória de empreendedorismo e construção de marcas e um histórico comprovado de crescimento e transformações bem-sucedidas de companhias aéreas".

Posições de comando

Roberto Kriete será o presidente do conselho do grupo. Segundo o Abra, ele "transformou a Taca na principal companhia aérea da América Central, na década de 1980, e fez a fusão com a colombiana Avianca Airlines em 2009. Ele também fundou, em 2006, a Volaris, principal companhia aérea mexicana".

Constantino de Oliveira Junior, da Gol, será o presidente executivo do grupo. De acordo com o comunicado, ele foi pioneiro no modelo "low cost" (baixo custo) na região, quando fundou a Gol, em 2001. "Junto com as aquisições de VRG, em 2007, e Webjet, em 2011, ele conduziu seu crescimento para uma posição de liderança no mercado."

Adrian Neuhauser, atual presidente da Avianca, e Richard Lark, atual diretor financeiro da Gol, serão co-presidentes do grupo, enquanto mantêm suas atuais funções nas companhias aéreas.

Segundo o presidente do conselho, a Avianca é líder na Colômbia, América Central e Equador. "Serão mantidas independentes as marcas, times e culturas, com o menor custo unitário da América Latina, além dos programas de fidelidade", frisou Kriete, afirmando que a união trará importantes redução de custos.

Para Constantino, haverá possibilidade de reduzir os preços dos bilhetes aéresos. “Os clientes vão se beneficiar das tarifas e voos mais frequentes. Fornecedores, lessores e outros parceiros também vão se beneficiar com a manutenção das marcas independentes”, disse. “Introduzi o modelo de baixo custo na América Latina. Um dos nossos grandes impulsos para criar a Abra foi o desejo de criar o modelo de baixo custo na América Latina."