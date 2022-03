Gol prevê aumento de gasto com combustível e redução de receita em 2022

A companhia aérea Gol atualizou nesta segunda-feira, 14, suas projeções financeiras para o ano de 2022, reduzindo a perspectiva de receita líquida total de R$ 14 bilhões para R$ 13,7 bilhões. A empresa passou a estimar 1,2 bilhão de litros de combustível consumidos, ante 1,295 bilhões anteriormente. A projeção de preço de R$ 3,8 por litro pasou para R$ 4,3 por litro.

A Gol manteve inalterada as estimativas de taxa de ocupação média (82%) e de carga e outras receitas (R$ 800 milhões). Entre dados operacionais, a frota total média deve ficar entre 130 e 140, ante o piso anterior de 135. Já a sua perspectiva de margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi reduzida de 25% para 24%.

A companhia aérea também apontou que seu lucro por ação deve ficar próximo a zero, ante R$ 0,26 anteriormente. Ao mesmo tempo, a Gol elevou a perspectiva de alavancagem (nível de endividamento para aumentar o retorno) de 7 vezes para 8 vezes em 2022.

A perspectiva positiva da Gol ficou por conta da estimativa de emissão de poluentes. A empresa diminuiu sua projeção de emissões globais brutas do escopo 1 de 3,289 milhões de toneladas de CO2 para 3,060 milhões no ano de 2022.

Combustível

Como consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a alta de preços de combustíveis obrigará as companhias aéreas a aumentar preços de passagens. A Latam foi a primeira a admitir que terá de aumentar os preços cobrados dos consumidores. Historicamente, companhias aéreas têm margens apertadas de lucro. Por isso, com a redução de viagens, algumas rotas podem se tornar comercialmente inviáveis.

Resultados

No balanço do quarto trimestre de 2021, a Gol reportou nesta segunda-feira prejuízo líquido acumulado de R$ 7,2 bilhões em 2021, ante resultado negativo de R$ 5,9 bilhões no ano anterior. O Ebitda ajustado alcançou R$ 2 bilhões no ano passado, queda de 15,2% sobre 2020. Com isso, a margem Ebitda ajustada foi de 28,2% no ano, queda de 10,5 pontos porcentuais na mesma base de comparação. A receita operacional líquida acumulada em 2021 foi de R$ 7,4 bilhões, alta de 16,7% sobre 2020.