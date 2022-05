Gol inicia retomada de voos para a Argentina

A Gol Linhas Aéreas informou nesta terça-feira, 17, que se prepara para antes do final deste ano oferecer novamente 100% dos destinos na Argentina operados antes da pandemia. A partir desta semana, a empresa oferecerá passagens diretas entre os aeroportos do Galeão (GIG), no Rio, e de Guarulhos (GRU), em São Paulo, para Córdoba (COR) e Rosário (ROS), duas das mais importantes cidades do interior argentino.

Serão três frequências semanais de ida e volta. Os voos entre GIG e COR começam a ser operados em 21 de novembro às segundas, quartas e sextas. Os retornos de Rosário para o Rio serão às terças, quintas e sábados. Já entre GRU e COR, o primeiro voo será no dia 22/11. Entre o aeroporto internacional de São Paulo e Córdoba, as operações de ida e volta ocorrem às terças, quintas e domingos.

Já para Rosário, os voos a partir de Guarulhos começam no dia 28 de novembro, sempre às segundas, quartas e sextas, mesmos dias de semana para quem vem da cidade argentina para São Paulo. Já entre o GIG e ROS, a operação se inicia em 29/11, com as saídas do Rio às terças, quintas e sábados e os embarques em Rosário para a capital fluminense às quartas, sextas e domingos.

As rotas serão operadas pela Gol com a aeronave Boeing 737-800, que, em configuração internacional, tem capacidade para 176 passageiros. Os voos serão operados em codeshare com a Aerolíneas Argentinas, facilitando também a conexão para argentinos de outras cidades.

A empresa destaca que as novas rotas apresentam um diferencial em relação ao que era ofertado pela Gol antes da pandemia. Até março de 2020, os voos diretos entre as duas cidades argentinas para o Brasil tinham como destino apenas a cidade do Rio de Janeiro. Agora, tanto Córdoba como Rosário estarão conectadas com Guarulhos sem escalas, o que permite a Clientes de diversas cidades nacionais e internacionais fácil acesso ao interior argentino, rico em indústrias, agronegócios e grande potencial de turismo.

“Córdoba e Rosário são destinos tradicionais no interior argentino e agora clientes da Gol terão novamente a oportunidade de voar sem escalas para conhecerem todos os atrativos das duas regiões”, afirma Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças e Distribuição da Gol.

A Gol já está operando entre os aeroportos de Guarulhos e do Galeão para Buenos Aires (AEP) desde dezembro de 2021 e tem programada sua volta a Mendoza (MDZ) para a alta temporada de inverno a partir de 11 de junho. Com Córdoba e Rosário, os clientes da companhia voltam a ter conexões diretas a partir de GRU para os mesmos destinos oferecidos antes da pandemia.