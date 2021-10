GPA anuncia Pão de Açúcar Fresh, loja voltada a produtos frescos

O Grupo GPA anunciou nesta quinta-feira o "Pão de Açúcar Fresh", novo formato de loja que tem como carro-chefe produtos perecíveis e frescos, incluindo serviços de hortifruti, açougue e padaria. A primeira unidade será inaugurada nesta sexta-feira, 29, em São Caetano do Sul (SP). Com o modelo de vizinhança, a iniciativa é voltada para compras de reposição para competir de frente com comércios locais.

O lançamento do modelo Pão de Açúcar Fresh faz parte do plano de expansão do GPA financiado pelos R$ 5,2 bilhões recebidos do grupo pelo Assaí pela extinção dos hipermercados da bandeira Extra. Do montante total, cerca de R$ 1,2 bilhão será direcionado à ampliação das, agora, três marcas do Pão de Açúcar, segundo Faiçal. O investimento direto no formato anunciado nesta quinta-feira, 28, não foi divulgado.

Além de o formato refletir a revisão do portfólio do próprio GPA, o novo tipo de loja também vem na esteira da aquisição do hortifrúti Natural da Terra pela gigante Americanas. A empresa, conhecida tanto pelo varejo físico quanto pelo online, pagou R$ 2,1 bilhões pelo negócio de produtos frescos.

"As unidades do Pão de Açúcar Fresh não serão para compra de carrinho cheio, mas de alta frequência", afirma o CEO do GPA, Jorge Faiçal. De olho nisso, os estabelecimentos terão um tamanho intermediário em relação aos dois modelos já existentes: supermercados Pão de Açúcar e o Minuto Pão de Açúcar. A área média prevista é de 400 a 600 metros quadrados.

Expansão

A meta inicial da companhia é abrir de 15 a 20 lojas "Pão de Açúcar Fresh", sendo a próxima em dezembro de 2021. A primeira delas, em São Caetano do Sul, com 450 m², contará com um sortimento de aproximadamente 5,5 mil produtos, incluindo sushi de produção própria, pães artesanais, frios com serviço de fatiamento e o açougue com cortes especiais realizados na hora.

A escolha da sede da primeira representante do "Pão de Açúcar Fresh" não foi aleatória, já que a marca é voltada principalmente para o público A e B. São Caetano do Sul possui um dos melhores indicadores sociais do Brasil, já tendo chegado a registrar o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do País.

A companhia considera que o conhecimento e a estrutura já adquiridos no ramo de produtos frescos é um diferencial importante para dar fôlego às lojas "Fresh". Atualmente, o Pão de Açúcar comercializa cerca de 360 mil toneladas por ano de frutas e verduras.

"Não compramos de intermediários, mas direto de produtores, porque temos centros de distribuição preparados para o manuseio de produtos frescos. Esse é um grande diferencial, já que a maioria dos varejistas brasileiros não possuem isso", avalia Faiçal.

Serviços

Entre as novidades do novo Pão de Açúcar Fresh, estão o serviço de entrega de compras em domicílio com triciclo elétrico e delivery pela plataforma James e demais aplicativos de entrega. Os pedidos também poderão ser feitos via Whatsapp. A primeira unidade contará ainda com estacionamento com serviço de manobrista.

Serão aceitas diferentes formas de pagamento, como cartões de crédito e débito das principais bandeiras, Pix, Picpay, dinheiro e vales alimentação e refeição.