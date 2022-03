Great Wall Motors investirá em 100 postos de recarga para veículos elétricos em SP 

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ao confirmar o investimento de R$ 10 bilhões que a montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) fará no Estado, declarou que parte do investimento será destinado à instalação de 100 pontos de recarga gratuita para automóveis eletrificados.

De acordo com o governador, os 100 pontos de recarga serão instalados nas principais cidades. "Notadamente na região metropolitana, como suporte fundamental para os compradores da primeira leva de produção da GWM”, disse o governador.

Os investimentos da GWM serão divididos em duas fases, como anunciado meses atrás, na época da aquisição da fábrica que pertencia à Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Os investimentos iniciais serão de aproximadamente R$ 4 bilhões. O montante inclui a adaptação da unidade e, como revelado agora, o desenvolvimento de fornecedores locais para que os carros fabricados no Brasil tenham índice de nacionalização de 60%.

Os carros que o grupo automotivo vai vender no País a partir do fim deste ano serão híbridos - tecnologia que combina um motor convencional a combustão interna com outro elétrico - ou totalmente elétricos.