Grupo ABC 'ressuscita' a agência DM9 quase quatro anos depois de seu fechamento

O Grupo ABC, rede de agências brasileiras da gigante internacional DDB, vai trazer de volta a marca DM9, quase quatro anos depois de desativá-la. O retorno da DM9, que está sendo arquitetado há alguns meses, servirá também para juntar, sob um só guarda-chuva, várias marcas do Grupo ABC, entre elas a Sunset, a TracyLocke e a Track. Os clientes dessas agências já estão sendo avisados da mudança.

A DM9 foi desativada pelo grupo DDB em setembro de 2018, apesar de ser uma marca forte e uma das agências mais premiadas do País. A agência era associada à figura do publicitário Nizan Guanaes, que posteriormente fundou o grupo ABC, que em 2015 foi vendido à gigante global Omnicon (dono da DDB). Nizan, segundo fontes de mercado, não deve participar dessa nova “versão” da agência. A decisão de reativar o negócio da direção global.

Lideranças

A agência será comandada por um trio de copresidentes. São eles Pipo Calazans (CEO), Thomas Tagliaferro (COO, líder de operações) e Ícaro Doria (CCO, a cargo da criação). Ícaro retorna ao Brasil após sete anos no comando criativo de agências nos Estados Unidos.

A "nova" DM9 já nasce com mais de 250 colaboradores e clientes como Ambev, Banco BV, Burger King, CarePlus, Centauro, Claro, Dasa, J&J, JHSF, MRV, Stellantis (Fiat e Jeep), Suzano e Vigor.

Origens

A DM9 foi fundada na Bahia, em 1975, pelo publicitário Duda Mendonça, que posteriormente ficou mais conhecido pelo marketing político. A marca, porém, virou sinônimo de criação à brasileira nos anos 1990, depois de ser comprada por Nizan Guanaes e Guga Valente.

Ela foi a primeira companhia brasileira a ganhar o título de agência do ano no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, evento que tem o Estadão como representante oficial no País.