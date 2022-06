Grupo Carrefour Brasil se torna o maior empregador privado do País

O novo Grupo Carrefour Brasil está pronto para acelerar o processo de integração do Grupo BIG à sua operação, em um dos maiores acordos do varejo brasileiro. Após a aprovação da compra do BIG pelo Cade, em maio deste ano, e da definição do novo acordo de acionistas, o Grupo Carrefour Brasil concretiza a união de dois gigantes. A combinação das empresas nasce líder do varejo alimentício, com participação de quase 25% do mercado brasileiro, 150 mil colaboradores e mais de mil lojas em todas as regiões do País, além de um ambiente de compra digital que deve ganhar reforço. Os números da nova empresa, contudo, são apenas a ponta visível de uma estratégia muito maior que inclui acelerar a transformação digital das empresas, ampliar a oferta de produtos financeiros e extrair ganhos expressivos das sinergias já identificadas.

“Queremos construir uma nova empresa a partir da consolidação das fortalezas dos dois grupos”, comenta Stephane Maquaire, presidente do Grupo Carrefour Brasil, acrescentando que, embora muito já tenha sido feito desde o anúncio da compra em março do ano passado, há ainda “muito trabalho pela frente”.

O CEO do grupo se refere ao esforço das equipes ao longo do último ano para preparar a empresa para que a integração seja bem-sucedida. A união com o BIG expande, de imediato, a presença do Grupo Carrefour Brasil em regiões nas quais tem penetração limitada, como o Nordeste, onde terá mais de 250 lojas, e no Sul, em que vai triplicar o número de unidades. Além disso, com a incorporação, o Grupo Carrefour Brasil poderá expandir seus formatos tradicionais (atacado e hipermercados) e reforçar a presença do grupo, em particular nos supermercados (são 99 lojas Bompreço e Nacional) e no soft discount, com mais 97 lojas Todo Dia. Por meio de um licenciamento com o Walmart, poderá explorar, ainda, um novo segmento de mercado com o formato Sam’s Club, um clube de compras em um sistema de associados, com produtos exclusivos e altamente rentável.

A expectativa é de que a complementaridade dos dois grupos elevará a base de clientes do Grupo Carrefour Brasil, que hoje atende 45 milhões pessoas, para mais de 60 milhões. Além dos ganhos econômicos da compra, outro efeito importante é a aceleração na estratégia de digitalização do Grupo Carrefour Brasil, que desde 2020 vem passando por intenso processo de transformação com foco na experiência do cliente. Os investimentos na nova plataforma de e-commerce do Atacadão e o novo aplicativo Meu Carrefour criaram um único ecossistema que conecta todos os formatos do varejo e proporciona conveniência aos consumidores. Agora, as ofertas online serão levadas também aos clientes do Grupo BIG. O uso de um ambiente omnicanal – compra na loja física e no online – será ampliado com a oferta de produtos não alimentares e de produtos financeiros como crédito do Banco Carrefour.

O Grupo Carrefour Brasil planeja otimizar a rede de lojas convertendo as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão. A companhia também espera mudar parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.

As grandes transformações que o Grupo Carrefour Brasil pretende promover não ficam restritas à reorganização de lojas e modelos de negócios. Inclui também a promoção de uma cultura única e um grande foco em diversidade. A ideia, nas palavras do CEO, é buscar na diversidade um caminho para “nos transformar e sermos protagonistas da mudança que queremos ver no País”.

O Comitê Executivo do grupo agora tem novo formato e será constituído por 12 executivos de 4 nacionalidades diferentes, com experiências acumuladas em 15 países e provenientes dos dois grupos, bem como do mercado. O comitê conta, ainda, com quatro mulheres, que passam a representar 33% do total dos executivos, contemplando áreas corporativas e áreas de negócio.

“Fortalecemos e ampliamos nosso compromisso com a diversidade em todos os níveis da nossa companhia. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas estamos orgulhosos de constar entre os primeiros colocados do mercado varejista no que se refere ao percentual de mulheres na alta gestão”, destaca Cátia Porto, vice-presidente de Recursos Humanos.