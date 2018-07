Grupo da JBS conclui venda de empresa de celulose por R$ 15 bi

A Paper Excellence informou que concluirá no início de agosto a aquisição da Eldorado Brasil, conforme antecipou a Coluna do Broadcast. O processo foi iniciado em 2 de setembro do ano passado e prevê a compra das ações e a admissão das dívidas da empresa.

Até 10 de agosto será feito pagamento complementar por 50,59% das ações da companhia, que permanecem com a J&F Investimentos. Com isso, a Paper Excellence passa a ser dona de 100% da Eldorado Brasil. O prazo para a conclusão da aquisição é setembro deste ano.

O pagamento faz parte de um acordo, fechado em setembro do ano passado, que avaliou a Eldorado em R$ 15 bilhões. Desde então, o grupo Paper Excellence vem fazendo pagamentos de parcelas referentes a esse valor – ao grupo J&F, que controlava a Eldorado, e também a sócios minoritários, como os fundos de pensão Funcef (da Caixa Econômica Federal) e Petros (da Petrobrás).

"A conclusão da compra reforça a estratégia da Paper Excellence de expandir sua operação que sempre teve o Brasil no radar por ser um país com uma posição diferenciada no cenário global de produção do setor. A Eldorado é uma aquisição importante porque inclui no seu portfólio ativos de produção de celulose de eucalipto", diz o comunicado da empresa.