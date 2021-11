Grupo Folha deixa de publicar o Agora após 22 anos

Após 22 anos, o Grupo Folha decidiu encerrar a publicação do jornal Agora São Paulo, voltado para as classes C e D, de maneira permanente. O periódico deixará de circular a partir de segunda-feira, 29 de novembro.

Com a decisão, o Grupo Folha encerra um dos jornais de caráter popular no País. Segundo o Instituto Verificador de Informação (IVC), o Agora tinha 32.517 assinantes em outubro, 36% menos do que o número registrado há dois anos.

Leia Também Jornal americano volta 13 anos após fechar as portas

O Agora foi criado em 1999 para substituir o jornal Folha da Tarde, que pertencia ao mesmo grupo e circulava desde 1924. Portanto, o fim da publicação encerra uma história que se iniciou há quase um século.

Segundo comunicado da companhia enviado para os assinantes, todos se tornarão assinantes da Folha até o fim dos contratos, sem custo adicional.

De acordo com a empresa, todos os funcionários do Agora terão a opção de se transferir para a Folha de S. Paulo.