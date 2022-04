Grupo Soma desiste de investimento em marca de produtos esportivos Lauf

O Grupo Soma informou nesta sexta-feira, 29, que rescindiu o acordo de investimentos assinado com a marca de produtos esportivos Lauf. Segundo a empresa, a companhia vai focar em seus principais ativos, deixando de lado investimentos de “menor representaividade”. Segundo o comunicado, com o encerramento do acordo, a Soma fará jus ao ressarcimento parcial já realizado e não terá mais nenhuma obrigação em relação à marca.

O Grupo Soma, dono das marcas Farm e Animale, vem se tornando uma espécie de força de consolidação no mercado de varejo tradicional. Seu movimento mais conhecido foi a compra da Hering, por mais de R$ 5 bilhões, em um movimento rápido e surpreendente que tirou a favorita para comprar a tradicional confecção, a Arezzo, da jogada.

Em março do ano passado, o Soma anunciou a criação do braço de investimentos Soma Ventures e o seu primeiro aporte na Lauf. O objetivo era funcionar como uma aceleradora de marcas e startups, mapeando e captando oportunidades no mercado, com foco em marcas de moda e empresas inovadoras em estágio inicial e com grande potencial de crescimento. A Lauf foi criada em 2010 e era a primeira marca no segmento fitness do Grupo Soma.