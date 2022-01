Guide Investimentos compra carteira de clientes da corretora gaúcha sim;paul

A Guide Investimentos anunciou nesta quinta-feira, 20, a compra da carteira de clientes da corretora gaúcha Sim;Paul. A operação também envolve a gestão de fundos, clubes e carteiras administradas. A Guide vai contratar os agentes autônomos de investimento ligados à corretora gaúcha e os atuais clientes continuarão sendo atendidos pela mesma assessoria.

O avanço no Rio Grande do Sul é parte do movimento de expansão da Guide para as principais capitais do país. As filiais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba também foram fruto de aquisição de empresas dessas cidades.

Já o escritório de Salvador, foi construído do zero, explica Felipe Steinfeld, sócio e diretor da área de varejo e wealth management. "Olhamos para oportunidades de fazer aquisições tanto para o caso de novas filiais, como também para trazer um escritório de outra plataforma", diz. A Guide está em 40 cidades brasileiras. Entre profissionais internos, autônomos e consultores, a corretora tem cerca de 600 assessores atualmente.

Digital

Outra frente relevante para a corretora, que é complementar à abertura de assessorias físicas, é a da captação de clientes online, via ações de marketing digital. A modalidade foi uma fonte relevante de aquisição de clientes em 2021. "A nossa estratégia é investir mais nesse segmento para captar os clientes e depois trabalhar com eles nos outros segmentos que temos", aponta Steinfeld.

A aquisição ocorre poucos dias depois de o Itaú ter comprado a corretora Ideal, justamente para acelerar os negócios digitais.