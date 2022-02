Hapvida anuncia compra de Grupo Smile por R$ 300 milhões

A Hapvida anunciou nesta sexta-feira, 11, a compra do Grupo Smile (Smile Saúde), que possui uma operadora de planos de saúde, um hospital próprio e uma clínica médica. O preço de aquisição, incluindo o imóvel do hospital, é de R$ 300 milhões, valor sujeito ao desconto do endividamento líquido. A operação ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores.

O Grupo Smile conta com 80 mil beneficiários de seus planos de saúde, clientes que residem principalmente em Maceió (AL), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Brasília (DF). A empresa também possui uma clínica médica e um hospital próprio sediado em João Pessoa com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI.

A Hapvida já possui atualmente uma carteira de cerca de 160 mil beneficiários em planos de saúde e três hospitais nas principais praças de atuação do Grupo Smile.

"A potencial transação, portanto, objetiva acelerar o crescimento em todas as praças de atuação do Grupo Smile que já são de atuação da companhia, além de capturar sinergias assistenciais em todas as regiões uma vez que a companhia possui estrutura própria em todas as regiões de atuação do Grupo Smile", afirma a companhia.

A aquisição do Grupo Smile acontece em um momento agitado no mercado de planos de saúde, devido à disputa pelos clientes da Amil.