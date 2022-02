Heineken deve reajustar preço da cerveja em todo o mundo mesmo com alta das vendas

Apesar do crescimento tanto no Brasil quanto globalmente no quarto trimestre do ano passado, a Heineken se prepara para um novo aumento de preços em todo o mundo por causa da inflação. Em seu relatório aos investidores, a empresa demonstrou preocupação com a pressão dos custos, especialmente na sua cadeia de suprimentos.

“Compensaremos esses aumentos de custos por meio de um crescimento dos preços absolutos, o que pode levar a uma redução no consumo de cerveja”, disse a empresa. A Heineken aponta pressão inflacionária em itens como energia e o frete, causado pela alta de commodities como o petróleo.

Uma das projeções da companhia é que haja um crescimento de custos a cada 100 litros de cerveja na faixa de 15%. Esse tipo de impacto foi visto nos números relacionados ao terceiro trimestre de 2021, quando houve uma redução de 5,1% no volume de cervejas vendidas em todo o mundo.

Porém, houve uma recuperação no quarto trimestre do ano passado, o que ajudou a empresa a fechar o ano de 2021 com um lucro na casa dos 3,3 bilhões de euros, enquanto os ganhos esperados pelo mercado eram algo na ordem de 2,3 bilhões de euros.

A receita da segunda maior cervejeira do mundo, atrás apenas da AB InBev, saltou 11,3% na mesma base comparativa, a 21,941 bilhões de euros.

A operação brasileira, apesar de ter trazido um impacto negativo na lucratividade devido à desvalorização do real frente ao dólar, tem apresentado bons resultados. No quarto trimestre, a Heineken reportou um crescimento 10% no volume de cerveja vendida. A companhia disse ter se consolidado na liderança do segmento premium, impulsionada pelas marcas Heineken e Eisenbahn. /COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES