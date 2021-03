Home office: 10 itens para facilitar e agilizar seu trabalho em casa

Quem trabalha de casa sabe que ter um bom computador, uma ampla escrivaninha e uma cadeira confortável são aspectos fundamentais para manter a postura correta e produtividade em alta a longo prazo.

Por isso, separamos 10 itens que vão fazer a diferença no seu home office, conferindo qualidade e agilidade no dia a dia. A lista traz, ainda, opções de webcam e fone de ouvido, para quem participa de reuniões online, impressora, roteador e até quadro magnético, para fazer anotações dinâmicas e não perder nenhum compromisso.

LEIA TAMBÉM

10 produtos eletrônicos incríveis que você precisa ter em casa

Apple Watch: confira preços e modelos do relógio inteligente

Precisa de uma impressora em casa ou no escritório? Veja 8 modelos

20 perfumes que são sucesso de vendas na Amazon

7 massageadores para relaxar pés, rosto e todo o corpo

1 - Notebook rápido e moderno

O Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 (R$ 3.899) é sofisticado e leve, com tela antirreflexo de 15.6" para mais conforto visual e definição de imagem. É o produto perfeito para quem busca produtividade, já que conta com Wi-Fi ultrarrápido e teclado numérico, além de abertura de tela de 180 graus, conferindo maior flexibilidade durante o uso.

2 - Cadeira giratória confortável

Resistente e confortável, a Cadeira Presidente Giratória Mymax (R$ 589) garante uma postura correta e equilibrada, extremamente necessária para quem fica horas em frente ao computador. Conta com rodinha nos pés e gira totalmente, 360 graus, facilitando o deslocamento cada haja necessidade de uma mudança de posição.

3 - Webcam de alta qualidade

Se você precisa participar de reuniões online ou criar vídeos, a Webcam Logitech C920 (R$ 489,80) oferece qualidade impecável, com imagens em alta definição e áudio cristalino. Possui recurso de foco automático, que se ajusta de forma suave e precisa, e também realiza correção de luz, para o caso de gravações com pouca iluminação.

4 - Fone de ouvido bem avaliado

Com o Fone de Ouvido Sony Wi-C200/B (R$ 163,08), suas transmissões online terão a qualidade de áudio garantida. Ele é leve, adapta-se confortavelmente nos ouvidos e possibilidade até 15 horas de autonomia. Vem com microfone integrado e conexão Bluetooth.

5 - Impressora multifuncional

Se a ideia é tirar cópias, imprimir relatórios ou escanear documentos, a Impressora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2776 (R$ 439) dá conta de tudo - e dá para realizar as funções de impressão direto do celular ou do computador, via Wi-Fi. Os cartuchos de tinta oferecem textos nítidos e gráficos brilhantes.

6 - Roteador para acelerar a conexão

O Roteador TP-Link Wireless AC1300 (R$ 1.609,90) cria uma rede sem fio unificada que potencializa a conexão de internet, garantindo cobertura perfeita quando usada em vários cômodos ou enquanto se move pela casa. Para configurar o produto, basta deixá-lo em um local central e baixar o aplicativo.

7 - Computador completo

Tem gente que usa o notebook em todas as situações, mas para quem prefere o desktop para trabalhar, uma das opções é o Computador PC i5 3ª Geração Vision (R$ 2.499). Ele vem completo, com CPU, monitor, teclado, mouse e uma caixa de som. Conta com tela de LED de 19 polegadas e memória de 8 gigas.

8 - Mouse ágil sem fio

Para quem precisa incrementar o computador, o uso do Mouse Dell WM126 (R$ 99) pode facilitar as tarefas do dia a dia. Além de reduzir a bagunça com os cabos, o mouse wireless sem fio possui design confortável, que se acomoda perfeitamente à mão. São três botões clicáveis (direito, esquerdo e central), com botão de rolagem fácil de usar. A bateria garante até 1 ano de vida útil.

9 - Escrivaninha espaçosa

Com uma porta e três gavetas, a Escrivaninha Madesa Chicago (R$ 749,99) não é apenas super funcional, mas surpreendentemente elegante. O tampo de vidro é um dos principais diferenciais, e, logo abaixo dele, também dá para guardar livros, cadernos ou pastas.

10 - Quadro magnético

Com o Quadro Calendário Magnético Quartet (R$ 417,91), você não perde nenhum compromisso. Dá para fazer o planejamento mensal com anotações nos amplos espaços para cada dia da semana, além de ser possível fixar bilhetes, recados e fotos, em sua superfície magnética. Inclui um marcador para quadro, kit de instalação e dois ímãs extrafortes.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.