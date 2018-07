Mais rico do mundo, fundador da Amazon tem US$ 50 bi a mais que Bill Gates

Desde julho de 2017, quando superou Bill Gates, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa o topo do ranking da revista Forbes de maiores fortunas do mundo. A novidade é que a diferença de riqueza entre os dois aumentou significativamente. Quando a lista foi divulgada, em março, o fundador da gigante de comércio eletrônico possuía US$ 112 bilhões em patrimônio, contra US$ 90 bilhões do fundador da Microsoft. Hoje, de acordo com o site da Forbes, Jeff Bezos tem patrimônio estimado em US$ 143,5 bilhões, contra US$ 93,4 bilhões de Gates, uma diferença de mais de US$ 50 bilhões.

Além da forte valorização das ações da Amazon nos últimos meses, o aumento da diferença pode ser explicado pelo interesse do fundador da Microsoft em ações de caridade. Desde 2008, Bill Gates se dedica a ações filantrópicas com a fundação que possui com sua esposa, a Bill & Melinda Gates Foundation.

Junto com o investidor americano, terceiro colocado no posto de homem mais rico do mundo, Warren Buffet, Gates também lançou a "Giving Pledge". A iniciativa é um convite aos bilionários do mundo a doarem ao menos metade de seu patrimônio, em vida ou na morte. Em maio, 183 bilionários haviam se comprometido com a medida.

Warren Buffet, terceiro da lista, possui patrimônico calculado em US$ 81,9 bilhões. Completam o top 5 o francês Bernard Arnault, da LVMH, empresa do segmento de moda, dona de marcas como a Louis Vuitton e Dior, com US$ 80,7 bi e o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, com US$ 77,2 bi.

O brasileiro mais bem colocado no ranking de maiores fortunas do mundo é Jorge Paulo Lemann, sócio e fundador da 3G Capital. O economista e empresário possui riqueza estimada em US$ 26,8 bilhões, ocupando a 30ª posição. A empresa é dona de gigantes globais do setor de alimentação, como a rede de restaurantes Burger King e da Kraft Heinz.