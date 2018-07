Honda corta produção de veículos na América do Norte A Honda irá cortar mais 119 mil unidades de sua produção prevista na América do Norte até março em meio à intensificação da desaceleração das vendas da indústria de automóveis, afirmou a empresa nesta sexta-feira. O mais novo corte da produção significa que a Honda já cortou 175 mil veículos de sua produção prevista para o ano fiscal que termina em março de 2009. A ação da Honda segue os passos similares de outras montadoras, incluindo a Toyota no mercado norte-americano, onde a demanda dos consumidores caiu fortemente devido à escassez de crédito e à fraca economia. A produção de veículos da Honda para o atual ano fiscal será agora de 1.293 mil veículos, queda de 12 por cento sobre o ano anterior. Como outras concorrentes, a Honda tem sido atingida pelo colapso das vendas de carros nos Estados Unidos, crise que se intensificou em outubro e novembro em meio à escassez de crédito e maior incerteza dos consumidores. As vendas da Honda nos Estados Unidos caíram 32 por cento em novembro em relação a um ano. Nos últimos 12 meses, as vendas norte-americanas da companhia caíram 5 por cento. (Reportagem de Soyoung Kim)