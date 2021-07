Hospital Mater Dei compra grupo de saúde de Belém por R$ 800 milhões

O Hospital Mater Dei anunciou a compra de 70% do Grupo Porto Dias – controlador de hospitais, um serviço de diagnóstico por imagem e outro de medicina desportiva – por R$ 800 milhões em dinheiro em ações. Os acionistas do grupo com sede em Belém deverão ficar com 7,1% do capital do Mater Dei.

O grupo Porto Dias possui ativos em localizações consideradas estratégicas em Belém, com dois hospitais (Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já disponíveis atualmente e o restante em fase de instalação.

Segundo a empresa, o Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas avenidas bem definidas de crescimento. “Esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um hub regional no Norte do País, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação”, diz a empresa, em fato relevante.

De acordo com o comunicado, o Grupo Porto Dias foi fundado e gerido pela Família Porto Dias por quase 30 anos, tornando-se a maior rede hospitalar privada da região Norte. “O Grupo Porto Dias é reconhecido por possuir um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração”, diz o Mater Dei.

A dívida líquida do Grupo Porto Dias é próxima de zero. Além da aquisição inicial da participação de 70% do Grupo Porto Dias, a operação inclui também termos e condições para a aquisição futura dos 30% de participação restantes da família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa no momento.

A operação precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Assembleia Geral do Mater Dei. O Mater Dei foi assessorado por Inspire Capital Partners, Spinelli Advogados, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly, enquanto o Grupo Porto Dias foi orientado por Santander e Stocche Forbes.