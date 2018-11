HSBC planeja reforçar operações de banco de investimento no País, segundo FT

O HSBC planeja reforçar as operações de banco de investimento no Brasil, segundo a publicação Financial Times. O banco britânico estuda ampliar seu quadro de funcionários no Brasil dos atuais 80 para mais de 200, mas não considera voltar a atuar no varejo. Há cerca de três anos, o banco vendeu a maior parte de suas operações para o Bradesco, em uma transação de aproximadamente R$ 16 bilhões.

Segundo a reportagem, a medida é parte do recém-nomeado diretor-executivo do HSBC, John Flint, que substituiu Stuart Gulliver em fevereiro, para devolver o banco ao "modo de crescimento", como afirmou em junho deste ano.

A publicação britânica informou que o HSBC considera aumentar seu banco de investimentos sediado em São Paulo, com o intuito de reconquistar clientes corporativos internos.

O FT ainda destacou que o plano para voltar ao mercado brasileiro ocorre após a definição da corrida eleitoral, com a vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL). Mais alinhado ao perfil do mercado, ele promete implementar reformas econômicas liberais ortodoxas, como a redução do déficit público, com maior controle de gastos e reformar o sistema de aposentadorias no País.